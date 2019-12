Genoa Primavera ad Empoli; Under 18 contro l'Inter

Solo due rappresentative Under del Genoa in campo in questo fine settimane. Il 2019 va agli sgoccioli ed alcuni tornei sono già fermi per le festività Natalizie. in campo solamente la Primavera e l'Under 18. Le due squadre si stanno comportando molto bene, almeno complessivamente.

La squadra Primavera allenata da mister Luca Chiappino in questo ultimo periodo ha incontrato qualche problema di troppo subendo quattro sconfitte consecutive, tre in campionato oltre alla battuta d'arresto in Coppa Italia quando è stata sconfitta ai supplementari 3 a 1 dalla Fiorentina venendo estromessa della manifestazione. Nel torneo relativo i rossoblu sono quarti al pari della Roma, una stagione certamente positiva che potrebbe proseguire sin dalla prossima gara che manterrà i genoani in terra di Toscana. Avversaria di turno sarà infatti l'Empoli. Gara che si giocherà sabato con inzio alle ore14.30. I toscani sono a quota 16 a quattro lunghezze di distanza dai genoani.

Incontro casalingo invece per la squadra Under 18 allenata dal tecnico Gennaro Ruotolo. Avversaria sarà l'Inter sabato con fischio di inizio alle ore 14 sul terreno amico di Begato 9. Grifone a quota 14, terzo, avanti di tre distanze dai nerazzurri. Nel caso di vittoria i liguri salirebbero al secondo posto.