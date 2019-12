Genoa Primavera, buon punto strappato ad Empoli

Dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia il Genoa Primavera torna dalla trasferta di Empoli con un punto in saccoccia. Un risultato che se non altro permette alla truppa di mister Luca Chiappino di chiudere bene l'anno. La gara si chiude 1 a 1 con un primo tempo alquanto equilibrato che ha messo in mostra occasioni su entrambi i fronti. La prima, più nitida, è di marca ligure e si concretizza al 31' quando Zennaro colpisce bene la sfera non inquadrando però la porta per pochisismo. Ne arriva una subito dopo con Serpe che da centro area non riesce a mandare la sfera in fondo al sacco. In chiusura di tempo ha l'opportunità pure Klimavicius ma anche in questo caso la mira non è perfetta.

La ripresa parte meglio per i toscani che sfiorano la rete in apertura segnandola al 9' quando Cannavò di testa batte imparabilmente Drago, 1 a 0. Pochi istant e l'arbitro fischia un rigore per il Genoa Primavera ma Pratelli è bravo a parare la conclusione di Piccardo. L'Empoli Primavera non sta a guardare e coglie una traversa con una carambola velenosa di Asslani sul quale interviene bene anche il portiere Drago. Il Genoa Primavera si getta all'attacco e arriva al pareggio in pieno recupero quando Besaggio, posto sul secondo palo, trova la deviazione vincente in mischia. E' l'1 a 1 con il quale si chiude la gara.