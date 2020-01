Genoa Primavera, domani in campo contro la capolista

Torna il campionato Primavera e lo fa per il Genoa di mister Chiappino con un incontro di tutto rilievo. A Begato 9 infatti salirà, domani, l'Atalanta, capolista del girone, una vera schiacciasassi, imbattuta con dodici vittorie su tredici gare ed un solo pareggio. La sfida avrà il fischio di inizio alle ore 14.30 e si prospetta molto interessante. Sulla carta orobici favoriti ma il Grifone non ci sta memore di quel successo, qualche mese fa, contro l'allora capolista Inter che frenò i nerazzurri sino a quel momento imbattuti e con sole vittorie alle spalle tra campionato e Youth League.

L'Atalanta ha sinora realizzato ben 39 reti, esattamente con una media di tre a gara e ne ha subite solamente 11, vanta quindi l'attacco più prolifico e la difesa meno perforata del girone A. Torneranno in rosa Cleonise e Rovella dopo le settimane trascorse con la prima squadra mentre in attacco Bianchi , tornato in panchina, si sta lentamente riprendendo dall'infortunio. Ancora da recuperare resta invece Kallon che comunque sta progressivamente migliorando.