Genoa Primavera, domani in campo contro la Juventus

Tre gare saltate nel prossimo turno del campionato Primavera nel girone A. Si tratta di Atalanta-Cagliari (la prima contro la seconda della classifica), Chievo Verona-Lazio (ultima contro quint'ultima) e Bologna-Torino (granata che si trovano a rischio retrocessione). In campo invece il Genoa Primavera di mister Luca Chiappino che alle ore 12 di domani scenderà in campo contro i pari età della Juventus in quel di Vinovo. Gara che si giocherà ovviamente a porte chiuse.

Un match importante per la classifica visto che il Grifone è in lotta per un posto valido per i play off mentre i piemontesi sono posti sul quarto gradino. Importante sfida per l'attaccante Bianchi che cercherà di attaccare il primato nella classifica dei marcatori. Attualmente il genoano è a quota 13 ad una lunghezza di distacco dall'interista Mulattieri.

Fermi tutti gli altri campionati a livello Under ma non solo, anche il torneo di Viareggio è stato rinviato a data da destinarsi.