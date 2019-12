Genoa Primavera, domani in campo per la Coppa Italia

Torna in campo la Primavera del genoa che disputerà gli ottavi di finale di Coppa Italia domani alle ore 14.30 contro la Fiorentina in terra toscana- Un match non semplice stante il fatto che i rossoblu arrivano da una striscia non propiamente positiva in campionato. I viola sono campioni uscenti nella manifestazione nazionale. La gara si disputa senza ritorno e quindi, in caso di parità al novantesimo, le due squadre disputeranno due tempi supplementari da quindici minuti cadauno e se il risultato non cambierà le due squadre andranno ai calci di rigore, inizialmente cinque e poi ad oltranza se permanesse la parità.

La vincente di questo incontro affronterà nei quarti la squadra che uscirà vittoriosa dalla sfida ta il Torino e il Milan. Per la squadra di mister Luca Chiappino una grande possibilità di andare avanti in questo torneo sempre molto ambito.