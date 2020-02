Genoa Primavera, domenica a Torino contro i granata

Sul limitare dell'uscio, insomma con un piede verso i play off ma anche uno a cui si stanno aggrappando le inseguitrici. Per il Genoa Primavera di mister Luca Chiappino la situazione è chiara: attualmente sesta posizione assieme alla Sampdoria con 24 punti ma attenzione a Sassuolo ed Empoli un punto sotto e pure al Torino che è tre punti sotto ma che domenica alle ore 12 ospiterà proprio i liguri genovesi.

Un match importante per riprendere la marcia e magari andar a caccia della quinta posizione in classifica dove siede la Roma che ha 27 punti. Un campionato comunque positivo per la truppa genoana dopo e paure della scorsa stagione. I granata sono in serie positiva e soprattutto nell'ultimo turno hanno superato proprio i romani giallo-rossi in casa loro per 2 a 1. Il Grifone però potrà contare su Bianchi tornato dall'infortunio e già a fare tripletta nella sfortunata gara contro il Sassuolo chiusa con la battuta d'arresto per 4 a 3. Attualmente Bianchi è vice capo cannoniere del girone dietro all'Atalantino Colley; undici reti per il rossoblu, tredici per il nerazzurro.