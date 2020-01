Genoa Primavera , grande successo a Roma casa Lazio

Il genoa Primavera torna in Liguria con tre punti importanti dopo aver espugnato il campo della Lazio con il netto punteggio di 4 a 1. Eppure le cose non erano iniziate bene se è vero che a metà tempo la formazione del tecnico Chiappino si trovava sotto bel punteggio per 1 a 0. La rete l'aveva segnata per i romani biancazzurri ranco con una zampata sotto porta dopo la battuta di un calcio d'angolo. Eppure sino a quel momento, il 32' della prima frazione di gara, i liguri avevano avuto alcune occasioni che non erano riusciti a concretizzare con Cleonise e Besaggio. Dopo il gol il Genoa Primavera andava vicino al pareggio con Zennaro.

Tutta diversa la ripresa con il Grifone che in dieci minuti suggellava la sua gara segnando tre reti. Al 19' realizzava il pareggio Moro deviando un cross dalla fascia; un minuto dopo lo stesso attaccante approfittando di un'uscita non perfetta di Aia realizzava la rete del sorpasso ed infine tripletta dell'attaccante che riprendeva un pallone ribattuto da Alia sul tiro di Cleonise per segnare la sua rete ed il 3 a 1 per la formazione di mister Chiappino. Il tutto al 29'- Nel recupero poi giungeva il poker rossoblu realizzato da Bianchi dopo una bella combinazione portata avanti prima da Rovella e quindi da Cleonise.

In classifica il Genoa Primavera mantiene il sesto posto con 24 punti a due lunghezze dal quinto posto dove di trova la Roma.