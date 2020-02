Genoa Primavera, sconfitto 4 a 3 contro il Sassuolo

Emozioni a go go nel match ra le formazioni Primavera di Sassuolo e Genoa. Vincono 4 a 3 i locali dopo una bella partita colma anche di belle giocate su entrambi i fronti.

L'inizio è dei liguri che per un quarto d'ora tengono bene il campo seppur senza rendersi particolarmente pericolosi. La prima vera occasione è per Bianchi che si vede ribattere il primo tiro da Russo e quindi il secondo dal palo. Il gol il centravanti lo segna al 24' quando batte sotto misura il numero uno avversario. Gli emiliani però ci mettono poco a pareggiare. La marcatura dell'1 a 1 arriva alla mezz'ora quando Artioli con un diagonale manda il pallone di fatto sotto le gambe del portiere Drago. I rossoblu non ci stanno e al 39' tornano avanti ancora con Bianchi che dal limite calcia bene, sfera sul palo e di qui in fondo al sacco. E qui si chiude la prima frazione di gara.

Scende la nebbia e ne approfittano i padroni d casa che raggiungono il pareggio al 14' quando Drago atterra Pellegrini in area. E' rigore che viene trasformato da Ahmetaj spiazzando il numero uno dei liguri, 2 a 2. Il Sassuolo Primavera ci crede e va all'assalto della difesa avversaria salvo rischiare qualcosa su una azione portata avanti da Bianchi con mancato passaggio finale a Cleonise che, di fatto, si sarebbe trovato davanti a Russo. Così alla mezz'ora i nero-verdi effettuavano il sorpasso nel punteggio con Pellegrini che trasformava un secondo penalty concesso per un intervento scorretto di Serpe sullo stesso giocatore. Pochi istanti dopo è rigore per il Genoa per un fallo commesso da Piccincini, dal dischetto Bianchi fa tripletta, 3 a 3. La gara non è finita certamente qui perché al 38' Aurelio di testa devia un corner riportando avanti i suoi.

La gara si chiude dopo cinque minuti di recupero con il Grifone che tenta il tutto per tutto e gli emiliani chiusi dietro che riescono a tenere il risultato portandosi a casa tre punti importanti.