Genoa, primo allenamento settimanale con vista Cagliari

Una settimana intera per preparare la gara di domenica prossima contro il Cagliari che si giocherà finalmente alle ore 15. La compagine rossoblu ha effettuato il primo allenamento di preparazione al Centro Sportivo Signorini di Pegli. Genoa che si è ritrovato per il pranzo collettivo e quindi prima parte di giornata in palestra per lavori di forza generali sotto la guida attenta dei preparatori della società ligure.

Quindi tutti sul campo verde dell'impianto sportivo ponentino con una prima parte in cui si è andati avanti tra esercitazioni tecniche, triangolazioni, si è curata la profondità e la ricerca degli spazi. I primi passi insomma in vista della partita del fine settimana contro la squadra dei Quattro Mori cui non potranno partecipare Romero e Behrami entrambi fermati dal Giudice Sportivo (sardi senza Cigarini per lo stesso motivo). Importanti queste giornate per l'inserimento degli ultimi arrivati che prosegue nel migliori modo possibile. Intanto prosegue l'iter riabilitativo Lerager che sta migliorando, terapie anche per Pajac. Domani nuova sessione in quel di Pegli.