Genoa, prosegue il lavoro al Signorini nessun recupero al momento

Secondo giorno di allenamenti al centro Sportivo Signorini in vista della prossima gara di campionato che opporrà il Genoa all'Inter sabato prossimo alle ore 18 allo stadio Peppino Meazza di Milano. Di certo non un match facile per la squadra di mister Thiago Motta che deve leccarsi le ferite dopo la caduta nel derby dell'ultimo turno di campionato.

Quest'oggi sono stati effettuate esercitazioni specifiche su spazi ristretti, quindi addestramenti di forza e velocità con i traini. Intensità lavorativa ma anche una parte tecnica sotto le direttive dell'allenatore ital-brasiliano e del suo staff. Per quanto riguarda gli infortunati, ad oggi nessuno dei giocatori che non ha preso parte alla stracittadina è rientrato in gruppo. Evidentemente le condizioni dei vari giocatori infortunati sono tenute sotto controllo dallo staff medico. Domani i lavori proseguono a Pegli con una terza seduta settimanale.