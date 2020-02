Genoa, prosegue la preparazione: si è rivisto a Pegli Paolo Ghiglione

In un clima alquanto diverso dal solito, con la consapevolezza di giocare in uno stadio vuoto di pubblico e quindi senza l'apporto dei propri tifosi che avrebbero seguito in massa la squadra in quel del Meazza contro il Milan domenica alle ore 12.30, il Genoa ha proseguito la preparazione all'interno del nuovo Centro Sportivo Signorini. La squadra ha effettuato una seduta mattutina nella quale è stata torchiata per bene dal tecnico Davide Nicola e dal suo staff.

Dopo i rientri in gruppo di Cristian Romero e Andrea Pinamonti, si è rivisto anche Paolo Ghiglione che ha ripreso l'attività sul terreno di gioco dopo l'infortunio che aveva patito durante la gara vinta al Ferraris qualche settimana fa contro il Cagliari. In gruppo, oltre a Rovella, sempre più in pianta stabile con la prima squadra, si sono allenati anche i giovani della Primavera Moro, autore di otto reti nel torneo giovanile e Konig.