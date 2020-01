Genoa, prosegue la prevendita per la gara di domenica

Dopo Torino, ecco Verona: per il Genoa arriva la seconda trasferta consecutiva. Prima quella valida per la Coppa Italia e gli ottavi di finale, quindi la sfida di campionato contro l'Hellas che si giocherà domenica alle ore 18 allo stadio Bentegodi della città veneta. Sta proseguendo la prevendita in vista di questa sfida. Si pensa che saranno almeno 400 i tifosi che seguiranno la squadra in questa partita. Il costo dei biglietti è di 22 euro compresi i diritti di prevendita per la tariffa intera e 2 euro per quelli ridotti validi per gli under 14.

I titoli d'accesso allo stadio della città di Giulietta e Romeo sono acquistabili presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket presenti sul territorio nazionale oppure on line (sul sito www.vivaticket.it ma solo per i biglietti interi) e il termine ultimo per la vendita è stato fissato nella giornata di domani, sabato, alle ore 19. Non è necessaria la carta di fidelizzazione per l'acquisto dei tagliandi per qualunque settore del campo.

Di seguito ecco i punti vendita Vivaticket presenti sul territorio genovese:

QUINTO VIAGGI (via Quinto, 90/R Genova)

ORARI: Lun-Ven: 09.30/12.30 15.30/19.00 Sab-Dom: Chiuso

TABACCHERIA LUCENTE (San Pacoret de Saint Bon, 1r Genova)

ORARI: Lun-Ven: 06.30/19.30 Sab: 07.30/19.30 Dom: 08.30/12.30

TABACCHERIA TREDICIBIS (piazzale Parenzo, 23b Genova)

ORARI: Lun-Sab: 07.00/19.00 Dom: 09.00/12.00

TABACCHERIA WTC (via de Marini, 13 Genova

ORARI: Lun-Ven: 08.00/19.00 Sab: 08.00/12.00 Dom: chiuso