Genoa, proseguono gli allenamenti tra tattica e partitelle

Il Genoa prosegue come nulla fosse al Centro Sportivo Signorini nonostante non ci siano ancora notizie certe sul prossimo turno d campionato. Non farsi trovare impreparati è certamente il punto principale dettato da queste caotiche giornate a causa dell'epidemia causata dal Coronavirus che di fatto sta mettendo in forse il campionato di Serie A e il suo regolare svolgimento. E' evidente che la squadra rossoblu, come peraltro tutte le altre diciannove compagini della massima serie, debbano proseguire gli allenamenti mantenendo alta la concentrazione e cercando di arrivare al top della forma al prossimo incontro.

I calciatori rossoblu hanno effettuato inizialmente il rituale riscaldamento per poi passare alla parte pratica della sessione odierna. In primo piano gli schemi, le contrapposizioni e le varie situazioni che possono verificarsi durante la gara; quindi la rituale partitella da due tempi con variazione di giocatori e anche di assetto tattico. Pallone usato anche dai giocatori che sono attualmente in fase di recupero. Domani si prosegue con un altro allenamento presso il nuovo Centro Sportivo sito nel quartiere ponentino di Pegli.