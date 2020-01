Genoa, prove di partita, al Signorini si lavora sodo in vista di Bergamo

Il Genoa prosegue la preparazione al Centro Sportivo Signorini in vista della prossima gara di campionato che vedrà i rossoblu impegnati a Bergamo domenica alle ore 15 contro l'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. La sessione odierna è stata caratterizzata da una partitella che è servita per mettere a punto gli schemi di gioco e i movimenti che i giocatori dovranno fare sul terreno del Gewiss Stadium.

Non sono mancate ovviamente le esercitazioni tecniche e atletiche. E' tornato al lavoro con il gruppo Zapata che è quindi recuperato mentre per gli altri prosegue il periodo di recupero da parte dello staff medico. Domani i lavori proseguono, quindi sabato la conferenza stampa, la rifinitura e la partenza per la città lombarda.