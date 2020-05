Genoa, quel gol che cambiò una gara; Mauro Boselli e la rete si gonfiò...

Ne abbiamo già parlato nella nostra rubrica Remember Genoa che vi stiamo regalando quotidianamente ma oggi, 8 maggio, vogliamo ricordare un giocatore che fece un grande cadeau ai tifosi genoani. Parliamo ovviamente di Mauro Boselli che arrivò al Grifone nel mercato invernale del 2011. Un attaccante che non fece molto con la maglia rossoblu, giocò solamente sette gare ma, in una di queste, diventò il protagonista assoluto.

Lo avete capito tutti, parliamo del derby che si disputò l'8 maggio 2011; nove anni fa, nove anni che viene ricordato nella data odierna. Una rete che decretò, oltre che il successo per 2 a 1 sui rivali, anche la retrocessione di questi ultimi in Serie B. Dunque, era il minuto 96 di una partita sino a quel momento ferma sull'1 a 1. La palla arriva a centrocampo a Milanetto; il giocatore la lancia in area di rigore avversaria dove, ad attenderla, c'è proprio lui, Boselli, peraltro francobollato da un giocatore avversario. Il giocatore argentino a quel punto stoppa la palla, si gira perfettamente e con il sinistro calcia con potenza e precisione. Il pallone viaggia verso la porta e supera il numero uno blucerchiato alla sua destra. La rete si gonfia, la Gradinata Nord esplode; i nostri avversari crollano tutti a terra nella più totale disperazione.

La breve storia genoana di Mauro Boselli di fatto termina qui; non giocherà molto neppure dopo quel fantastico gol e alla fine della stagione lascerà il Grifone non venendo riscattato. Nonostante ciò l'attaccante resterà per sempre nella storia del Genoa; è bastata una rete, fatta alla squadra giusta, per mantenerlo nella memoria dei tifosi per sempre.