Genoa, ripresa al Signorini tra palestra e campo sportivo

In attesa delle decisioni degli organi federali che dovranno decidere se far proseguire il campionato di Serie A sempre a porte chiuse oppure bloccarlo del tutto, il Genoa si è ritrovato a Pegli dopo la bella vittoria di ieri ottenuta al Meazza contro il Milan. Da preparare, se si giocherà, ci sarà la gara di sabato contro il Parma che si giocherà alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris.

Lavoro differenziato per la rosa della squadra rossoblu. Chi ha giocato ieri ha effettuato solamente massaggi e palestra mentre per gli altri il lavoro è stato quello di una normale sessione di allenamento con esercitazioni varie e partitelle. Non ci sono stati innesti dalla squadra Primavera di mister Luca Chiappino che ricordiamo ieri è tornata da Vinovo, casa Juventus, con una prestigiosa ed importante vittoria.

Da valutare le condizioni del centrocampista Valon Behrami uscito anzitempo contro il Milan anche se questa mattina è apparso al Signorini con la normale divisa da lavoro. I prossimi giorni saranno importanti per valutare perfettamente le sue condizioni fisiche.