Genoa, ripresa la preparazione per la gara contro l'Hellas Verona

Nessun spostamento rispetto alla sfida di ieri sera contro il Torino nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Genoa di mister Davide Nicola è rimasto sotto la Mole Antonelliana dove si fermerà sino alla prossimità della gara che si giocherà domenica pomeriggio, alle ore 18, allo stadio Marcantonio Bentegodi. Una decisione presa per cementare ancora di più il gruppo evitandogli anche un doppio viaggio Torino-Genova e Genova-Verona in pochi giorni.

La squadra si è allenata questa mattina nonostante la gara valida per la manifestazione nazionale contro i granata si sia protratta sino ai calci di rigore. Il gruppo è stato suddiviso in due. Per i 14 elementi che hanno giocato la partita della serata di ieri solamente massaggi, controlli, terapie del caso e una seduta idroterapica. Per gli altri 13 che non hanno partecipato alla partita sessione sostanziosa. Domani la rifinitura sempre nella periferia torinese e quindi la partenza per la città di Giulietta e Romeo.

La gara contro il Verona è di quelle molto importanti contro una formazione che sta bene, è reduce da risultati importanti e vanta tra le proprie fila molti ex giocatori del Genoa a partire dallo stesso tecnico Ivan Juric. Le fatiche di Coppa dovranno dunque essere smaltite velocemente; tornare dal Veneto con un risultato positiva sarà basilare per il proseguo del campionato.