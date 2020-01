Genoa-Roma, le biglietterie dello stadio apriranno alle ore 15

Un giorno e sarà partita. Scenderanno in campo al Ferraris alle ore 18 Genoa e Roma per disputare la prima giornata del girone di ritorno. All'andata ricordiamo il pirotecnico 3 a 3. I biglietti sono ancora acquistabili presso i soliti canali. Intanto presso il Ticket Office (sino alle ore 19) che è posto all'interno del Genoa Museum and Store nella palazzina Giovatta in Porto Antico; quindi presso le ricevitorie autorizzate ticketone poste all'interno della nostra provincia ma anche online sul sito www.sport.ticketone.it

Le biglietterie dello stadio, poste in via Monnet di fronte alle tribune dell'impianto sportivo genovese, apriranno alle ore 15. Si prevede una buona affluenza con circa 20.000 spettatori presenti per quella che, si spera, possa diventare un primo mattone per la compagine ligure nella corsa per la salvezza.