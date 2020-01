Genoa-Roma, le probabili formazioni del match del Ferraris

Goldaniga oppure El Yamiq per sostituire Mimmo Criscito squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Il favorito, a momento, è il primo che dovrebbe scendere in campo nell linea difensiva a tre sulla fascia sinistra. Evidente come gli altri due saranno invece Biraschi, sull'out di destra e Romero centrale, chiaramente davanti al portiere che sarà Mattia Perin.

In mezzo al campo Lasse Schone dovrebbe essere riproposto nel suo ruolo con la coppia Jagiello-Sturaro al suo fianco mentre sulle due fasce Ankersn appare favorito su un Ghiglione che sembra sempre più distante dal Genoa e Pajac sulla mancina. In attacco la coppia Pandev-Sanabria non dovrebbe essere scissa con Favilli comunque pronto per entrare a gara in corso mentre Pinamonti è praticamente fermo a causa del mal di schiena. Questo dunque il possibile undici di inizio partita:

Perin, Biraschi, Romero, Goldaniga (El Yamiq), Ankersen, Jagiello, Schone, Sturaro, Pajac, Pandev, Sanabria

Tante le assenze nella Roma di mister Fonseca. Perotti e Pastori non sono partiti con la squadra, Spinazzola giocherà come pure Santon che sostituiranno gli squalificati Kolarov e Florenzi. Pellegrini farà il trequartista mentre in attacco, assieme a Dzeko, giostreranno Kluivert e Under. Questa dunque la squadra che inizierà l'incontro:

Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon, Diawara, Veretout, Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko