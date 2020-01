Genoa-Roma, prosegue la prevendita a buon ritmo

Sono già 1.500 i tagliandi staccati sinora per la gara Genoa-Roma, valida per la prima giornata di ritorno, che si giocherà domenica con fischio di inizio alle ore 18. Di questi circa 700 sono stati acquistati dai tifosi ospiti. Sarà una partita che farà da prologo a due trasferte consecutive, prima a Firenze contro la Viola e quindi a Bergamo contro l'Atalanta.

Per poter comprare i titoli d'ingresso allo stadio Ferraris si potranno utilizzare i consueti canali. Intanto il Ticket Office presente all'interno del Genoa Museum and Store presente in Porto Antico che fa orario continuato dalle 10 alle 19, quindi alle ricevitorie autorizzate Ticketone e pure on line collegandosi al sito www.sport.tickeone.it

La previsione porta, ottimisticamente, ad avvicinare la media spettatori dell'intero girone di andata che si è fissato a 22.173. Sicuramente un ottimo trend che dimostra il grande attaccamento ad una formazione che certamente non ha regalato grandi soddisfazioni, almeno sinora.