Genoa-Sampdoria, ecco alcune immagini della stracittadina

E' andata male al Genoa che ha perso a pochi minuti dalla fine il derby. Manolo Gabbiadini, con l'unico tiro in porta della sfida, ha realizzato la rete del definitivo 1 a 0. E per l'attaccante blucerchiato non è stata l'unica rete realizzata al Grifone. Capitò infatti qualche anno fa, con mister Gasperini sulla panchina dei rossoblu, che punì il Genoa. Ma ecco alcune delle migliori immagini di una stracittadina brutta, spigolosa, spesso frenata dal fischio arbitrale e senza alcuna emozione di sorta. Insomma uno 0 a 0 scritto cui è mancata solamente la firma a causa del tocco da fuori area di Manolo Gabbiadini coincidente peraltro con l'errore tecnico commesso subito prima da Paolo Ghiglione.