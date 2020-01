Genoa-Sassuolo, biglietterie aperte allo stadio dalle ore 15

Prosegue la prevendita per il match di domani pomeriggio (ore 18) che metterà di fronte il Genoa al Sassuolo. Una sfida importante per il Grifone che presenterà il nuovo tecnico Davide Nicola, all'esordio sulla panchina della società più Antica d'Italia ma probabilmente metterà in evidenza anche i nuovi Perin, Behrami e Destro. Prezzi ribassati dalla società ligure per permettere un buon afflusso all'impianto sportivo da parte di tifosi.

I tagliandi sono acquistabili ancora presso il Ticket Office che si trova presso la palazzina Giovatta in Porto Antico e che chiuderà alle ore 19 (domani pure orario continuato 10-19) ma anche presso le ricevitorie autorizzate e on-line. Domani invece le biglietterie dello stadio, poste di fronte alle tribune del Ferraris, apriranno alle ore 15. Questi i prezzi dei biglietti, con l'asterisco quelli per i ragazzi Under 16:

Settore 5 e Gradinata Sud: 15 euro (*10) – Distinti: 20 euro (*10) – Tribuna Inferiore: 80 euro (*40) – Tribuna Superba: 150 euro

Omaggio U14 in Distinti e Gradinata Sud seguendo le procedure comunicate