Genoa-Sassuolo i precedenti, tre vittorie su sei scontri diretti

Sono soltanto sei i confronti in Serie A tra Genoa e Sassuolo nei match disputati allo stadio Luigi Ferraris. Gli emiliani sono infatti una compagine giovane per la massima serie italiana ed il loro primo approdo giunse nella stagione 2013/2014. Si possono considerare i nero-verdi come mai retrocessi dalla categoria principe del calcio italiano.

Il primo confronto è datato proprio nel periodo della Befana, quest'anno si gioca il 5 ma nel 2014 la partita fu disputata proprio nella giornata del 6 gennaio. Il Genoa si impose per 2 a 0. A decidere quella sfida furono Alberto Gilardino e Andrea Bertolacci. Della stagione il primo pareggio ed anche in quella circostanza la gara si disputò nel primo mese dell'anno ma nella giornata del 18. Alla fine di quella sfida il risultato fu un pirotecnico 3 a 3. Calcio di rigore di Berardi al 19' per il vantaggio ospite, pareggio sei minuti dopo di Iago Falque, quindi Missiroli al 5' della ripresa riporta avanti gli ospiti che però vengono raggiunti tre minuti dopo dal greco Gianni Fetfatzidis. Emiliani ancora avanti nel punteggio ancora con Berardi e proprio sul filo di lana ancora Fetfatzidis trasformò il rigore del definitivo pareggio.

L'unico successo nero verde è del febbraio 2017 quando Lorenzo Pellegrini decise l'incontro. La curiosità sta nel fatto che il 6 gennaio è stata la data anche del confronto che si è disputato nel 2018. Ed anche in quella occasione a vincere furono i liguri per 1 a 0 con gol segnato da Andrej Galabinov a dieci minuti dalla conclusione. Salomonico invece il pareggio della scorsa stagione, 1 a 1. Sfida decisa el primo tempo dalle marcature di Djuricic e dal pareggio di Toni Sanabria.

Sono state 9 le reti complessive realizzate dal Grifone contro le 6 degli ospiti emiliani. Come detto nel mese di gennaio i confronti diretti sono stati 3 con due successi genoani e un pareggio.