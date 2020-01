Genoa-Sassuolo, le probabili formazioni: esordio per tre?

Il Genoa del nuovo corso potrebbe ripartire da tre volti nuovi che tanto nuovi poi non sono. Parliamo evidentemente degli ultimi arrivati, Mattia Perin, Valon Behrami e Mattia Destro. Ha recuperato anche Cristian Zapata che però non è detto che parta dal primo minuto. Qualche dubbio anche in mezzo al campo. Ma andiamo con ordine. In difesa i tre davanti al portiere potrebbero essere Romero, Zapata e Criscio ma attenzione perché se il colombiano non fosse al top allora tornerebbe in corsa Biraschi sulla destra con lo spostamento di Romero al centro.

In mezzo al campo Schone è favorito su Radovanovic, Il danese potrebbe avere a fianco due giocatori abili nel proteggerlo come Sturaro e Behrami mentre sulle fasce ecco Ghiglione a destra e Agudelo a sinistra che sembrerebbe in vantaggio su Pajac che andrebbe in panchina. Per quanto riguarda l'attacco Pinamonti-Pandev appare la coppia più logica ma attenzione proprio a Destro che potrebbe entrare in campo per il macedone. Staremo a vedere. Ma ecco la possibile formazione di partenza:

Perin, Romero, Zapata (Biraschi), Criscito, Ghiglione, Schone, Sturaro, Behrami (Cassata), Agudelo, Pinamonti, Pandev (Destro)

Dubbi che non mancano anche a mister De Zerbi e al suo Sassuolo. Berardi è recuperato ed è partito con la squadra quindi a questo punto la sua presenza in campo potrebbe essere possibile, out Defrel, Chiriches, Marlon e Rogerio. Di certo c'è il duo Boga-Caputo in attacco, entrambi giocatori pericolosi che possono mettere in difficoltà la retroguardia del Genoa. Locatelli al momento è in vantaggio su Traorè che andrebbe in panchina. Questo il probabile schieramento:

Consigli, Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos, Duncan, Magnanelli, Locatelli, Djuricic (Berardi), Boga, Caputo