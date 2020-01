Genoa, sessione con tanta tecnica al Centro Sportivo Signorini

Prove su prove, al Centro Sportivo Signorini prosegue la tornata di allenamenti in vista della prossima gara di campionato che vedrà il Genoa impegnato al Ferraris contro la Roma allenata dal tecnico Fonseca domenica alle ore 18, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno. Inizia un nuovo campionato, con il Grifone che cerca punti utili nella rincorsa alla salvezza.

La squadra ha effettuato una sessione tra sala video e lezioni pratiche, tra esercitazioni tecniche e individualizzate, il tutto per cercare di portare al massimo lo stato di forma in vista del prossimo impegnativo incontro. Non è mancata una partitella undici contro undici per permettere al tecnico Davide Nicola e al suo staff di tirare le somme dopo questi ultimi allenamenti. L'assenza per squalifica di capitan Mimmo Criscito ha aperto un solco sulla fascia difensiva sinistra e toccherà al tecnico trovare la soluzione migliore nella sua sostituzione. Con la compagine della prima squadra si sono allenati anche cinque elementi della formazione Primavera allenata dal tecnico Luca Chiappino. Si è trattato di Rovella, Cleonise, Eyango (con il nuovo cognome dopo il cambio anagrafico, in precedenza Eboua) e Tiago Goncalves.