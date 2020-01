Genoa, si avvicina la gara, a Pegli i lavori si intensificano

L'esordio sulla panchina del Genoa per il tecnico Davide Nicola si avvicina a grandi passi. Domenica 5 gennaio i rossoblu ospiteranno al Ferraris alle ore 18 il Sassuolo in un match che dovrà regalare una prima scossa alla squadra ligure attualmente ultima in classifica a quattro lunghezze dalla zona salvezza. L'allenatore genoano ha effettuato le prime prove di formazione nella seduta che si è tenuta nella giornata odierna al Centro Sportivo Signorini.

Tattica evidentemente in primo piano sul prato verde pegliese ed esercitazioni che sono servite per ritrovare la giusta condizione impartite dai preparatori rossoblu. La squadra è attesa ora dalla rifinitura di domani, giornata peraltro importante perché arriveranno le prime parole del neo tecnico Davide Nicola che effettuerà la conferenza stampa pre gara. Per il Grifone sarà l'esordio nel 2020, una annata che dovrà partire assolutamente col piede giusto per riuscire a centrare l'obiettivo preposto.