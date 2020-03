Genoa, si avvicina la gara del Meazza contro il Milan

Il Genoa prosegue la preparazione al Centro Sportivo Signorini in vista della prossima gara di campionato che altro non sarà che il recupero contro il Milan. La partita si giocherà allo stadio Meazza a porte chiuse con fischio di inizio alle ore 15. La prima parte della giornata è passata in sala video, quindi si è passati in palestra ed infine sul terreno verde di gara.

Dopo il rituale riscaldamento, mister Nicola e il suo staff hanno puntato sulla tattica, ovviamente in primo piano, con situazioni di gioco che potrebbero crearsi durante la sfida ai rossoneri, corner e conclusioni in porta. Non si è tenuta la rituale partitella. Tornato in gruppo Sturaro che è abile arruolato. Domani rifinitura e quindi la partenza per il centro lombardo.