Genoa, si muove il popolo rossoblu per la gara di Bergamo

Prosegue la prevendita per la sfida di domenica (ore 15) che il Genoa giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta del tecnico Gian Piero Gasperini. Saranno almeno 500 i supporter della squadra più Antica d'Italia che saliranno in Lombardia a sostenere il Grifone. Una trasferta complicata visto l'ottimo stato di forma della squadra orobica reduce dal netto successo, 7 a 0, in casa del Torino. Nonostante ciò resta un cauto ottimismo in seno ai liguri dopo l'ottimo punto (ma potevano tranquillamente essere tre) conquistato a Firenze nell'ultimo turno di campionato.

La prevendita prosegue sul circuito Vivaticket collegandosi al sito https://.atalanta.vivaticket.it. I tagliandi d'ingresso all'impianto sportivo orobico sono disponibili per tutti i tifosi del Genoa senza che serva la tessera Dna Genoa. Solamente a coloro che risiedono a Bergamo e provincia servirà per il settore ospiti. I biglietti acquistabili sono solo per questo ultima zona dello stadio. Il giorno della gara non saranno disponibili biglietti per il settore ospiti.