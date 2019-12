Genoa, si punta sull'usato sicuro per centrare la salvezza

La campagna invernale di rafforzamento non è ancora cominciata ma già qualcosa inizia a muoversi attorno al Genoa. La base è stata messa con l'arrivo del tecnico Davide Nicola che cercherà, nei prossimi cinque mesi, di trainare la squadra rossoblu verso i lidi della salvezza. Impresa non facile ma certamente non impossibile se è vero che la zona tranquilla al momento dista quattro punti. Ovvio occorrerà sbagliare il meno possibile ma i punti a disposizione a momento sono ancora parecchi e quindi nulla è perduto.

Piuttosto occorrerà cambiare molto in squadra, inserire elementi di esperienza e non solamente delle promesse. E in tal senso i primi due dovrebbero essere "cavalli di ritorno" che, soprattutto in un caso, hanno cuore rossoblu. Si tratta di Mattia Perin e Valon Behrami che in mattinata hanno svolto le visite mediche al Centro SynLab Il Baluardo e sono pronti a rigettarsi nella nuova avventura a tinte rossoblu. Esperienza ne hanno, voglia di ripartire e fare bene pure.

Chiaro che non si potrà fare un mercato solamente con giocatori dal passato "ligure" e soprattutto occorrerà non sbagliare il "centravanti". Quel giocatore insomma capace di segnare una buona messa di reti in un ruolo scoperto al momento laddove i vari Pinamonti, Favilli e Sanabria non sono riusciti a sfondare e a regalare una regolarità di fondo importante anche per una squadra come il Genoa che ha nella salvezza l'obiettivo numero uno fin dall'inizio della stagione.

Valon Behrami al Genoa era arrivato nella stagione 2003/2004, quella era stata la sua prima esperienza italiana e alla fine dell'annata erano state 24 le partite giocate dallo svizzero-kossovaro. Sedici anni dopo dunque, dopo un lungo girovagare, potrebbe esserci il ritorno in Liguria. Mattia Perin invece nel Genoa è calcisticamente cresciuto, dalle giovanili alla prima squadra con un paio di prestiti per "farsi le ossa" sino all'addio, nell'estate del 2018, approdando alla Juventus dove però un infortunio l'ha notevolmente frenato. A Genova arriverebbe in prestito secco per sei mesi con l'intenzione di ripartire e possibilmente cercare di riconquistare la Nazionale Italiana.