Genoa, squadra unita per cercare di tornare a sorridere

Ultimi giorni di preparazione in vista del match contro la Roma che si giocherà al Ferraris domenica alle ore 18 con il Centro Sportivo Signorini sempre molto animato e la squadra in campo a preparare al meglio la partita. Una gara importante per la classifica, per il morale e in generale per il futuro della compagine ligure. Il lavoro settimanale tracciato dal tecnico Davide Nicola sta andando avanti senza grandissime novità. L'infermeria non regala novità in tal merito e quindi la rosa resta sempre quella di inizio settimana.

Il campo in primo piano quest'oggi; un mix di situazioni importanti per un periodo non propriamente idilliaco in cui occorre trovare le giuste forze per risollevare la situazione critica in cui il Genoa si è venuto a trovare. Esercitazioni varie di possesso palla, passando per la cura della fase difensiva e partitella undici contro undici sono stati i dettami odierni a Pegli. Mister Nicola dovrà decidere come sostituire il capitano Criscito fermato per una giornata dal Giudice Sportivo ma anche capire quali elementi gli daranno le maggiori certezze per affrontare una compagine tosta come quella romana seppur priva di alcuni importanti elementi di primo piano.

Domani la rifinitura, quindi domenica pomeriggio la partita, un momento importante per la compagine più Antica d'Italia: cominciare il girone discendente con un risultato positivo sarebbe davvero molto importante.