Genoa, sta per iniziare l'era Davide Nicola alla guida della squadra

Da ieri sera è in città, stamattina a Villa Rostan, la firma sul contratto e poi domani il primo allenamento della squadra rossoblu col nuovo allenatore. Il tecnico Davide Nicola inizierà quindi la sua avventura seduto sulla panchina della società più Antica d'Italia. Obiettivo: la salvezza. E non sarà semplice visto l'ultimo posto in classifica e una situazione non propriamente rosea. Nicola però ha nel curriculum quella miracolosa salvezza al Crotone di qualche stagione fa e questo ovviamente fa ben sperare.

E poi ci sarà il mercato invernale, di quelli assolutamente da non sbagliare, portando al Genoa elementi scafati e non semplici promesse. Non è il caso ovviamente di puntare su uomini non pronti e soprattutto poco avvezzi a lottare. Ci sarà tanto da lottare ad iniziare dalla prima gara del 2020 contro il Sassuolo che si giocherà il 5 gennaio. E non sarà un incontro semplice perché gli emiliani sono compagine quadrata e capace di mettere in difficoltà formazioni anche di maggior valore.

Da domani quindi partirà l'era Nicola, oggi dovrebbe essere emesso il comunicato stampa sul suo incarico e sarà ratificato ufficialmente l'esonero di Thiago Motta.