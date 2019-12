Genoa Store, sino a Natale aperto sempre per ogni tipo di regalo

Si avvicina il Santo Natale e anche il Genoa Store è stato pavesato con tutti i lustrini del caso per festeggiare questa santa ricorrenza. E nelle giornate sino al prossimo 24 dicembre il negozio resterà aperto dalle 10 alle ore 19 tutti i giorni. Magliette, felpe, palloni, indumenti per grandi e piccini, insomma tutto quanto faccia di ogni persona, adulta o ragazzo che sia, un perfetto genoano lo si può trovare tranquillamente all'interno della palazzina Giobatta che si trova in Porto Antico.

Ovviamente non mancano e divise di gioco che sono un must in ogni Santo natale, la prima, la seconda e la terza maglia, tutte pronte per essere indossate da ogni tifoso che si rispetti. La novità è rappresentata dai capi della linea "Supporter" griffata Kappa. Presenti anche i caschi rossoblu per essere genoani anche in moto o in scooter. Caschi che sono marchiato Briko. Tante idee insomma e molte novità per un Natale coi fiocchi ovviamente colorati di rossoblu.