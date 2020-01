Genoa stories, gli anni dell'era Fossati raccontata dai protagonisti

La storia del Genoa è lunga e colma di situazioni più o meno positive, anni felici ed altri bui. La Genoa Stories prosegue al Museo del Genoa, in Porto Antico. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 24 gennaio alle ore 18. Il periodo in questione è quello legato all'era Fossati. Alcuni ex giocatori del Grifone saranno presenti per parlare di quegli anni, con alcuni aneddoti, alcuni retroscena davvero succulenti all'interno di alcuni anni che hanno regalato varie emozioni.

In quel periodo le risorse economiche non erano tante ma il cuore quello si. Era immenso e tutti lo mettevano in campo, chi dagli uffici di Villa Rostan e chi direttamente calcando il prato verde dello stadio Ferraris, pur di trascinare il Genoa a positivi risultati. Attaccamento alla maglia, forte, unico, sicuramente maggiore rispetto a quello dei protagonisti attuali. Al Museo del Genoa saranno presenti, per parlare di quelle stagioni, Silvano Martina, Massimo Briaschi, Claudio Testoni e Claudio Onofri.

L'ingresso è gratuito sino ad esaurimento dei posti ed è gradina la prenotazione.