Genoa, subito la ripresa in vista della gara di Firenze

Nessuna giornata di sosta per il Genoa dopo la battuta d'arresto di ieri contro la Roma. Al Centro Sportivo Signorini la squadra si è ritrovata in vista della prossima partita che si giocherà sabato alle ore 18 contro la Fiorentina del tecnico Beppe Iachini allo stadio Artemio Franchi. Hanno lavorato maggiormente coloro che non sono scesi in campo contro i giallo-rossi. Per loro partitella contro la squadra Under 18. Presenti cinque elementi della Primavera. Si è trattato di Dumbravanu, Montaldo, Piccardo, Verona e Vodisek. Partitella in famiglia disputata sulla distanza di trenta minuti per tempo.

A Firenze tornerà capitan Criscito che ha scontato il turno di squalifica mentre per lo stesso motivo non ci sarà Cassata che era in diffida e contro i capitolini è stato ammonito andando così in squalifica. Domani proseguiranno gli allenamenti con il gruppo che tornerà unito per preparare al meglio da dura trasferta contro una squadra che, nell'ultimo turno, ha espugnato il San Paolo di Napoli.