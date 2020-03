Genoa, tanta tattica e tecnica ma pure un triangolare in famiglia

Prosegue la preparazione al Centro Sportivo Signorini in vista della prossima gara che, dopo le ultime riunioni, sarà quella contro il Milan al Meazza domenica alle ore 15 a porte chiuse. Il Genoa dunque viaggerà nella vicina Lombardia per cercare di riprendere una marcia positiva interrotta nell'ultimo turno di campionato contro la Lazio seppur dopo una partita disputata ad altissimo livello e persa immeritatamente.

La compagine del tecnico Davide Nicola ha iniziato la giornata, alquanto grigia, con il solito riscaldamento iniziale e quindi tattica e tecnica sono saliti sul proscenio. Per metà sessione si è andati avanti così quindi è stato disputato un mini torneo a tre squadre. Giocatori che sono stati forniti delle pettorine gialle, blu e viola. A scegliere i compagni di squadra sono stati i portieri che fungevano da capitani. Anche questo è un modo per cementare al massimo l'ambiente per cercare di arrivare all'obiettivo finale del campionato in maniera positiva.