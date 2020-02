Genoa, tattica in primo piano al Centro Sportivo Signorini di Pegli

Secondo allenamento settimanale per il Genoa al Centro Sportivo Signorini. Si scalda il motore per preparare al meglio la squadra in vista dell'importante ma pure delicata sfida contro il Cagliari domenica prossima al Ferraris alle ore 15. Un match contro un avversario di tutto rispetto tenendo presente che lontano dalla Sardegna ha conquistato 3 successi e pareggiato in sei occasioni, perdendo solamente due partite ad Udine e a Torino contro la Juventus.

Mister Davide nicola ha messo sotto tutta la rosa a sua disposizione a cui si è unito anche il giovane della Primavera Rizzo. Sessione molto intensa incentrata sulla tattica con esercitazioni di forza e anche di altro genere. Capillare il lavoro sul pressing, sulle misure da tenere all'interno del rettangolo verde e sui movimenti da svolgere. A parte ha lavorato Lerager che, insieme agli squalificati Romero e Behrami, sarà assente domenica prossima contro la squadra dei Quattro Mori. Domani prosegue la preparazione a Pegli, la gara si avvicina sempre più.