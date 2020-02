Genoa, tattica in primo piano al Signorini, presente Radovanovic

Tanto affetto per Ivan Radovanovic dai compagni e da tutto lo staff del Genoa dopo l'infortunio patito a Bologna nell'ultimo turno di campionato. Il giocatore partirà per Lione domenica dove poi sarà sottoposto all'intervento chirurgico. Per il centrocampista la stagione purtroppo è finita. Così il centrocampo rossoblu perde un altro elemento che in questo ultimo periodo ha sempre regalato buone prestazioni. A lui va ad aggiungersi infatti Sturaro che è stato squalificato per una gara e quindi non potrà esserci domenica elle ore 12.30 contro la Lazio. E non è finita perché occorrerà monitorare per il meglio la condizione di Lasse Schone che in Emilia proprio non è andato ma che si farà di tutto per cercare di portarlo in condizione di scendere in campo.

Al Centro Sportivo Signorini, rinnovato e abbellito con un verde sempre più palpabile, la squadra si è allenata sotto l'attenta guida del tecnico Nicola e del suo staff. Una seduta incentrata soprattutto sulla tattica visto che la gara contro i romani si sta avvicinando sempre più. Schemi che dovranno essere poi messi in pratica domenica all'ora di pranzo ma anche accelerazioni ed esercitazioni varie hanno fatto da corollario ad una bella giornata di sole, quasi primaverile. Domani si proseguirà con una ennesima seduta di preparazione.