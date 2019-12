Genoa, tecnica, tattica e tiri in porta nel penultimo allenamento

Si avvicina sempre più l'ultima partita dell'anno solare 2019, un anno, diciamolo subito, certamente poco foriero di belle notizie con poche vittorie e tantissime delusioni. E l'ultima partita certamente non è delle più facili visto che il Genoa affronterà sabato al Meazza l'Inter. I nerazzurri sono al momento secondi a tre lunghezze dalla capolista Juventus che però ha già giocato la sua gara vincendola contro la Sampdoria. Per la squadra di Antonio Conte dunque ecco che il successo è d'obbligo per chiudere questa prima parte di stagione appaiata ai bianconeri.

Al Centro Sportivo Signorini la squadra del tecnico Thiago Motta ha effettuato la penultima sessione prima della rifinitura di domani, giornata concomitante con le parole dello stesso tecnico a presentazione del match. Chiaramente in primo piano gli schemi che saranno da opporre a quelli avversari, la tecnica e anche la tattica. Un potpourri di esercitazioni mirate in vista della partita che hanno avuto anche come conclusione i tiri in porta effettuati da tutta la rosa della squadra.

Prove che continueranno domani prima della partenza per il capoluogo lombardo con la squadra genoana che sarà seguita da almeno 250 sostenitori che non lasceranno sola la squadra anche in questa gara nonostante le delusioni patite nell'ultimo periodo.