Genoa, Thiago Motta oramai alla porta, in arrivo Diego Lopez?

La grave sconfitta del Genoa a Milano, il penultimo posto in classifica, un gioco che assolutamente è deficitario e una squadra che sembra non riuscire a fare quello che vorrebbe l'allenatore, tutti indizi che danno per scontato l'esonero del tecnico Thiago Motta. Un tecnico che ha provato a mettere a disposizione di Criscito e compagni le sue idee ma che è andato a sbattere contro una rosa non certamente ben fatta. Un successo soltanto, tante sconfitte, un derby perso malamente e punti regalati a destra e a manca a causa di un atteggiamento che non contemplava il pareggio ma solo la ricerca della vittoria. Anche questo alla fine conterà nell'allontanamento dell'allenatore. Il presidente Preziosi per una volta era in tribuna a San Siro, prima del derby ad un giornale francese aveva detto che il suo mister in un paio di anni avrebbe condotto una big europea. Il problema che adesso avrebbe dovuto regalare al Grifone qualche posizione più tranquilla di classifica ed invece no.

Anche quest'anno dunque il Genoa cambierà tre allenatori: uno che fa la preparazione, un altro che si siede sulla panchina dei liguri per qualche gara ed un terzo che cercherà di portarlo ala salvezza. Dai tempi di Gasperini si va avanti a tre mister alla volta, troppi; alla faccia di una programmazione inesistente. Il nome? Diego Lopez! Dovrebbe essere lui, a meno di clamorosi ripensamenti, l'allenatore che dovrà cercare di portare in salvo questa squadra. Evidentemente importante sarà il mercato invernale, non bisognerà sbagliarlo sennò il record di permanenza in Serie A rischierà realmente di fermarsi.