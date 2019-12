Genoa, tifosi che saliranno a Milano in buon numero

Nonostante la grandissima delusione di un derby perso, i tifosi genoani si muoveranno in buon numero per la prossima sfida contro l'Inter al Meazza di Milano. La prevendita è partita sui canali normali attuati dalla società lombarda per il settore ospiti. Il tagliando d'ingresso ha un costo di 20 euro e lo si può acquistare presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket oppure on-line. I titoli d'ingresso all'impianto sportivo meneghino saranno acquistabili anche dai non titolari di Dna Genoa.

L'ingresso ospiti sarà effettuato dall'entrata dedicata di via Federico Tesio. Operazioni di pre filtraggio direttamente nel parcheggio e quindi sarà effettuato un successivo passaggio ai tornelli gestito in alternanza con il resto del pubblico attraverso nuovi percorsi realizzati appositamente.