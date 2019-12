Genoa, torna Agudelo per la sfida contro l'Inter di mister Conte

In previsione del match contro l'Inter che si disputerà sabato pomeriggio alle ore 18, il Genoa ha ripreso la preparazione per cercare di arrivare al top nella sfida contro una delle primattrici della Serie A. Sarà importante controllare la situazione infermieristica dei giocatori rimasti a riposo nel derby. Primo tra i quali Stefano Sturaro che si è fermato proprio qualche minuto prima dell'inizio della stracittadina. Contro i meneghini che perderanno gli squalificati Lautaro Martinez e Brozovic, tornerà Kevin Agudelo che ha scontato la giornata di squalifica. Ancora fuori invece Goran Pandev che contro la squadra di mister Conte sconterà l'ultima giornata di stop.

Nel frattempo migliorano le condizioni fisiche di Cristian Zapata che è fermo da alcune settimane sempre per infortunio. Tanti forfait che l'allenatore Thiago Motta cercehrà almeno in parte di recuperare per una sfida sulla carta impossibile.