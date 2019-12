Genoa, tra Diego Lopez e Davide Ballardini, a chi andrà la panchina?

Il Genoa non lo ha ancora fatto ufficialmente ma in pratica ha virtualmente esonerato l'allenatore Thiago Motta dopo la sconfitta patita a Milano contro l'Inter. Il nome che ha girato in questo ultimo periodo e che è dato per il terzo mister della stagione 2019/2020 è quello di Diego Lopez che si è liberato dalla panchina del Penarol, società uruguaiana. Secondo però quanto riportato da TMW c'è il ritorno di fiamma per Davide Ballardini.

Il tecnico di Ravenna è sicuramente quello meglio visto dal popolo rossoblu. Ha già salvato il Grifone da situazioni pericolose anche se quella attuale è certamente la più ostica visto che mai la squadra ligure si è trovata all'ultimo posto della classifica. I tempi tecnici per risalire la china ci sono ma occorrerà intervenire sul mercato invernale in modo pesante

Domani potrebbe essere il giorno decisivo. Ballardini o Lopez? Questo il dilemma. Allo stato attuale sembra che il primo abbia scalato posizioni in una speciale classifica per sedersi sulla panchina rossoblu ma come al solito occorrerà attendere ancora.