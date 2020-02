Genoa, tra palestra e campo in attesa della gara di domenica

Non si lascia nulla di intentato al Centro Sportivo Signorini. Il Genoa si sta preparando con molta oculatezza in vista della gara contro la Lazio, un vero e proprio big match che si giocherà domenica all'ora di pranzo, le 12.30. Un incontro che mette di fronte una Lazio imbattuta da diciannove gare, che sarà seguita da un folto gruppo di sostenitori ed un Genoa che da quattro turni non perde e che in tre di questi non ha subito reti. La cura Davide Nicola insomma sta iniziando a funzionare anche se la classifica ancora piange visto il terz'ultimo posto.

A Pegli la squadra prosegue nella sessione lavorativa per arrivare al massimo della condizione alla partita. Palestra inizialmente con potenziamento e lavori di prevenzione quindi sul campo esercitazioni tra i birilli e le sagome poi cross e partitella. Due i ragazzi della compagine Primavera che hanno partecipato alla seduta odierna, si tratta di Da Cunha e Rovella. Domani si prosegue con la preparazione, la partita contro la vice capolista si avvicina sempre più.