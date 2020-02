Genoa, tre giorni alla gara: si provano gli schemi per San Siro

Tre giorni alla partita, ultimi allenamenti prima di Milan-Genoa che si disputerà al Meazza domenica alle ore 12.30. Non si lascia nulla di intentato per arrivare al meglio a questa gara molto importante per la squadra rossoblu. Applausi tanti ma zero punti contro la Lazio, è il momento di raccogliere qualcosa da questa difficile sfida in terra meneghina. E mister Davide Nicola ha torchiato per bene i ragazzi senza lasciare nulla al caso ma seguendo dettagliatamente il lavoro dei giocatori della squadra ligure.

Schemi provati dopo il normale attivamento iniziale, partitella tra coloro che avevano la pettorina e quelli senza. Nessuna novità arriva dall'infermeria dopo i recuper degli ultimi giorni. Domani si prosegue con la normale seduta del venerdì. Sabato la rifinitura e quindi la partenza per il capoluogo lombardo.