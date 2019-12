Genoa, tutto è pronto per la ripresa; Villa Rostan torna ad animarsi

La ripresa in vista del ritorno in campo domenica 5 gennaio 2020 contro il Sassuolo è oramai imminente e i giocatori stanno facendo rientro alla casa madre per una preparazione che, a questo punto, sarà diretta da mister Davide Nicola che in queste ore è a Villa Rostan a firmare il contratto che lo legherà alla società più Antica d'Italia sino a giugno con opzione per l'anno seguente nel caso di raggiunta salvezza.

Dopo Goran Pandev che tornerà a disposizione dopo le due giornate di squalifica che gli erano state inflitte dopo la gara di Lecce nella quale era stato espulso e che da un paio di giorni si sta allenando in palestra; è giunto a Pegli anche il capitano Mimmo Criscito che ha svolto una seduta atletica in palestra. Proseguono invece l'iter riabilitativo al Pio XII sia Zapata che Sturaro.