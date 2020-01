Genoa, ultimi botti di mercato, venerdì alle ore 20 si chiude

Ultimi giorni di mercato, ultime trattative, ultimi botti. Il Genoa, come al solito, è una delle protagoniste della campagna acquisti-cessioni invernali. Purtroppo l'ennesima dimostrazione di come i lavori svolti in estate non siano stati propriamente perfetti. Sembra fatto apposta ma il Grifone da un po' di stagioni a questa parte prosegue nel cambiare squadra due volte all'anno: una per la parte estiva ed una per quella invernale. Si sbaglia l'allenatore, si sbagliano i giocatori e si cambiano pure i dirigenti; quest'anno davvero i rossoblu non si sono fatti mancare nulla.

Ultimi giorni, dicevamo, di mercato, arriveranno altri giocatori, forse ancor un ex genoano come Iago Falque. Il Torino spinge per mandarlo alla Spal ma lui vorrebbe tornare nella squadra e nella società che lo ha lanciato in Serie A a tutti gli effetti. Poi ci sono nomi già accostati al Grifone in passato come Younes del Napoli sul quale concorrono però pure altre società, altri che si sono rilanciati altrove come Gnahorè che però è già passato dal nostro paese allenato proprio dal tecnico Nicola ed infine altri come Amadou oppure Soumaoro che in Serie A mai hanno giocato.

Poi ci sono quelli da piazzare come El Yamiq conteso da Turchia e Spagna oppure Goldaniga che potrebbe lasciare nel caso fossero due i difensori ad arrivare a anche Pinamonti che ancora non è certo del suo futuro, rossoblu o no? E infine Radu che invece certamente lascerà il Grifone per andare a giocare altrove con la proposta Parma allettate stante l'infortunio subito dal portiere Sepe oppure l'estero con la vicina Nizza che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Ultimi giorni di mercato effervescenti, colmi di sorprese (forse) che dovranno rimettere in sesto una rosa genoana composta malamente in estate e che ora abbisogna assolutamente di un grande restauro. Da venerdì sera alle ore 10 orario di chiusura della sessione invernale, tutto sarà stato fatto, i giochi non potranno più essere cambiati e solo a quel punto capiremo come il Genoa sarà cambiato. Per intanto buoni ultimi sofferti giorni di mercato invernale.