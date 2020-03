Genoa, una domenica particolare senza calcio, domani la ripresa

Domenica particolare, una di quelle un po' così, strane; senza il Genoa in campo. In una seconda settimana a gare ridotte, il campionato subisce per l'ennesima volta l'effetto dovuto al Coronavirus che ha colpito in pratica tutto il mondo, Italia compresa. Alle ore 12.30 si sarebbe dovuto giocare Milan-Genoa; il popolo rossoblu era già pronto a invadere lo stadio Meazza per sostenere la squadra dopo la brillante prestazione contro la Lazio nonostante il risultato finale negativo. In settimana però si era deciso di giocare questa, come altre partite, a porte chiuse poi, all'ultimo momento, ieri, è arrivata dalla Lega Calcio la decisione di non disputare questa come altre gare e di rimandare il tutto al prossimo 13 maggio 2020.

Il tecnico Davide Nicola ha così deciso di riprendere la preparazione domani, lunedì, peraltro una decisione non diversa da quella programmata in precedenza visto che il prossimo incontro che metterà di fronte il Grifone al Parma sabato prossimo con fischio di inizio alle ore 15; incontro che si giocherà allo stadio Luigi Ferraris. Anche gli emiliani non giocheranno in questa tornata di gare avevndo vista rinviata la propria partita contro la Spal.