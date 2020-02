Genoa Under, due successi per Under 18 e Under 17

Risultati positivi per le compagini Under che sono scese in campo. L'Under 18 di mister Gennaro Ruotolo vince in Emilia Romagna contro il Sassuolo per 1 a 0. Decisiva una rete realizzata da Mukaj arrivato ad un quarto d'ora dal termine della sfida grazie ad un destro che manda la sfera a lambire il palo di destra e a terminare in fondo al sacco. Grifone che sale a quota 19 in quinta posizione scavalcando la Roma sconfitta a Bergamo. Prossima sfida per i rossoblu contro il Torino, penultimo in classifica.

Successo con il minimo scarto per l'Under 17 che supera 1 a 0 il Pisa sul terreno amico di Begato 9. In questo caso il gol partita è di Antic. Sono tre punti d'oro per la formazione di mister Gervasi in quanto rilanciano le ambizioni dei liguri per la seconda piazza grazie anche ai risultati giunti dagli altri campi. La piazza d'onore è ad un solo punto. La graduatoria infatti recita Sassuolo, Parma ed Empoli 8, Genoa 27, Fiorentina e Spezia 26, Torino 24. Fuori concorso in pratica la Juventus che è prima con 49 punti grazie a tutte vittorie ed al solo pareggio ottenuto contro il Sassuolo proprio nella giornata di ieri. Partita i cartello nel prossimo turno con il derby in trasferta.