Genoa Under, fine settimana con un comune denominatore, il Pisa

Una avversaria per tre, il Pisa. Nel settore giovanile rossoblu questo weekend la compagine con cui confrontarsi è una sola, appunto la formazione toscana. Under 17, Under 16 e Under 15 giocheranno il loro confronto sia in casa che in trasferta i più grandi a Begato 9, gli altri in terra nerazzurra pisana. Tutti incontri sulla carta alla portata visto che i toscani nelle varie classifiche guardano più il fondo valle che l'alta montagna. Ma attenzione perchè a livello giovanile nessuna gara è scontata.

Tutte le tre le formazioni sono in lotta per i play off. L'Under 17 del tecnico Gervasi è sesta e con un successo potrebbe scalare qualche posizione mentre l'Under 16 di mister Oneto e l'Under 15 dell'allenatore Gemiti siedono al secondo posto alle spalle rispettivamente della Juventus e del Torino.

Per quanto concerne l'Under 18 di Gennaro Ruotolo sarà impegnata in casa del Sassuolo mentre la Primavera giocherà in casa contro il Chievo. Per i primi un match contro la quarta della classifica mentre i Primavera di Luca Chiappino potrebbero dare l'assalto al sesto posto perso la scorsa settimana contro una formazione, quella veneta, ultima.