Genoa Under, le gare del weekend calcistico per i rossoblu

Big match per la squadra Under 18 del Genoa allenata dal tecnico Gennaro Ruotolo lunedì 10 febbraio al campo di Begato 9 alle ore 14 contro la capolista Atalanta. Un torneo con risultati alterni per i genoani che cercheranno di fermare la marcia della capolista del girone. Sono 31 i punti dei lombardi che hanno perso solamente due gare sulle 13 disputate. Grifone attualmente quindo con 16 punti frutto della regola del quattro: tante sono state le vittorie come i pareggi e le sconfitte.

Non semplice la partita per il Genoa Under 17 che affronterà domenica in trasferta i pari età del Parma. In classifica gli emiliani sono secondi assieme all'Empoli a quota 27 ma a ben 18 punti di distanza dalla capolista Juventus che ha conquistato su quindici sfide solamente vittorie. Per il Grifone una buona opportunità vista la classifica corta in mezzo: un successo infatti potrebbe permettergli di scalare qualche posizione dall'ottava attuale.

Secondo posto per le formazioni under 16 e Under 15 che tra tutte sono le meglio piazzate con un piede sicuramente dentro ai play Off. Per entrambe è in previsione l'incontro derby contro la Virtus Entella (si comincia a Begato alle ore 11 e 13 prima l'Under 15 e quindi l'Undder 16) si va avanti alle ore . Sono noni i chiavaresi con la compagine più grande mentre i più piccoli bianco-celesti si trovano in ultima posizione. Attenzione a non sottovalutare l'avversaria settimanale perché, soprattutto a questi livelli, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Under 16 genoana seconda alle spalle della Juventus mentre l'Under 15 è all'inseguimento del Torino.